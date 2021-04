Centro Dialisi: il Pd presenta un'interrogazione

VALENZA - Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Valenza (Davide Varona, Maria Maddalena Griva e Salvatore di Carmelo) ha presentato un'interrogazione consiliare per approfondire la questione della chiusura temporanea del Centro Dialisi di Valenza.

«In campagna elettorale l’attuale Sindaco aveva dato per certo il potenziamento del nostro Ospedale Mauriziano, aveva inoltre promesso il trasferimento della Dialisi all’interno del nosocomio cittadino, creando aspettative proprio a quei cittadini che devono sottoporsi periodicamente a tale indispensabile trattamento salvavita» spiegano i Dem.

Da qui la richiesta al sindaco Maurizio Oddone: «In qualità di rappresentante della massima autorità locale in campo sanitario, convochi in tempi brevi la commissione Consiliare preposta per informare il Consiglio Comunale su tale situazione e conseguente evoluzione. Non è infatti accettabile per la città e soprattutto da parte di questi pazienti che si debba affrontare un disagio così gravoso per la salute. Ci auguriamo pertanto che il Servizio del Centro Dialisi venga riattivato al più presto nella nostra città».