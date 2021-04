Già 14 veicoli abbandonati individuati a Valenza: uno era stato rubato nel 2019

VALENZA - Nell’ambito del programma di rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale effettuato dalla Polizia Locale di Valenza è stata anche recuperata un’auto che è risultata essere stata rubata nel 2019 ad Asti.

Si tratta di una Lancia Y10 vecchio modello. La scoperta è stata possibile grazie agli accertamenti che precedono la rimozione fisica del veicolo, affidati alla squadra infortunistica del comando di Polizia Locale. In quella sede è stato possibile scoprire che il veicolo in questione era stato oggetto di un furto, denunciato dal proprietario due anni fa ad Asti. Il veicolo è stato posto in custodia giudiziale in attesa che in legittimo proprietario venga rintracciato. Intanto al momento sono stati individuati 14 veicoli da sottoporre a rimozione, per 5 dei quali si è già provveduto e, tra questi, c’è anche l’auto che era stata rubata.