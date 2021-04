"Il sorriso di Cristian illumina il paese"

BASSIGNANA - Un fuoristrada, un ponticello, una scaletta per raggiungere lo scivolo e poi, dopo la discesa, uno xilofono per creare musica: un percorso ludico e didattico, studiato dalla sindaca Eleonora Vischi, realizzato grazie al contributo raccolto con il Memorial Day Cristian Zucconi. Oltre 16mila euro grazie alla seconda edizione, che Andrea Zucconi, papà di Cristian, e il comitato organizzatore hanno scelto di trasformare in segni concreti a favore di tutta la comunità di Bassignana. Materiale per la casa di riposo (demabulatori, sollevatori, defibrillatore, carrello pr i medicinali) già donati alcune settimane fa, come il monitor interattivo multimediale per la scuola primaria. E, ora, i giochi per i più piccoli, che li hanno già 'provati' e hanno gli occhi sgranati e l'espressione contenta. "Il plesso di Bassignana, come quello di Castelletto, è il 'fort apache' dell'istituto comprensivo che dirigo: va difeso, perché un paese senza scuola perde la sua identità - sottolinea Maurizio Carandini, dirigente scolastico - E, invece, dobbiamo impegnarci per loro, per i bambini, che sono il futuro. Qui c'è passione, cuore, soprattutto la voglia di lavorare insieme: è il risultato di un paese unito". Carandini ha in mano un diploma, "l'ho stampato questa notte, è quello di Cristian. Ho deciso di portarlo al suo papà".

Andrea Zucconi racconta della squadra straordinaria che, anche in un anno difficile, è riuscita a realizzare il Memorial, "in due giorni oltre 2300 persone a Bassignana. Siamo soddisfatti, perché abbiamo dato gioia, felicità e, soprattutto, qualcosa di concreto a un paese di cui mi sento parte da oltre 30 anni". A guidare il comitato Paolo Munaro, che ha coinvolto anche i Loons. "Ci siamo dati obiettivi sfidanti, che siamo felici di aver realizzato: ogni centesimo raccolto è servito per realizzare qualcosa per Bassignana".E Fabio Carosso, vicepresidente della Regione (e appassionato rallista, come Andrea Zucconi), sottolinea proprio questa peculiarità, "questa è l'anima del Piemonte e dei piemontesi, dove il senso di comunità è fortissimo". Presenti anche il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, Vincenzo Demarte in rappresentanza della Provincia e i vertici dell'Arma dei Carabinieri.

Don Giuseppe Bodrati, parroco di Valenza, ha benedetto la nuova area giochi e, anche, il cortile della scuola primaria, spazio per attività motoria e riscoperta dei giochi della tradizione. Poi ancora una tappa, al nuovo gazebo, accanto ai giochi, in piazza, con una dedica. "A Cristian, il tuo sorriso illumina le stelle nel cielo"