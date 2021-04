Mattirolo contesta le spese comunali

TORTONA - L'emendamento alla sua proposta, peraltro già riformulata, era stato accolto ma con poca soddisfazione da parte di Federico Mattirolo, consigliere di minoranza nei ranghi di Progetto Tortona. Ecco quindi arrivare a breve distanza sui social un commento su una determinazione di spesa recente da parte dell'amministrazione.

"Il Comune di Tortona ha speso 690,52€ per l’acquisto di tre bandiere e due fasce di rappresentanza per il presidente del consiglio comunale. In occasione dell'ultimo Consiglio ho proposto, tra le altre misure, di acquistare mascherine e liquido igienizzante da destinare gratuitamente alle palestre e ai centri sportivi della città che ne facessero richiesta come simbolico sostegno in vista delle riaperture: mi è stato risposto che non si potevano impegnare risorse in questo momento delicato.

Ogni altra considerazione è superflua".