Ripartono le uscite corali del Cai

ACQUI TERME - Riparte l’attività di gruppo del Cai di Acqui Terme. Appuntamento domenica 2 maggio, alle 7.15 presso il Movicentro della città bollente e poi in bus diretti all’Anello Crocefieschi, Vobbia, per ammirare, lungo il cammino, l’incantevole Castello della Pietra recentemente oggetto di un progetto di recupero e valorizzazione eco-sostenibile. Il trekking di circa 15 km, ha un dislivello di 470 (difficoltà EE) sarà percorribile in circa 6 ore. «Per la normativa anti-Covid i posti saranno limitati a 20 partecipanti – informano dal Cai – tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherine, disinfettante a base alcolica ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall’accompagnatore». Prenotazioni entro venerdì 30 aprile. Info: 329.4381226