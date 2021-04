Voglia di bis, Bertram a Forlì

TORTONA - Seconda giornata nel girone bianco di Serie A2 Old Wild West. Tre le partite che si giocheranno oggi, mercoledì 28 aprile. Quella che interessa è la sfida che vede protagonista Bertram Derthona che, dopo il successo su Scafati, sfida a domicilio Unieuro Forlì. Le altre gare del programma sono Napoli-Udine e Scafati-Torino. Le squadre di questo raggruppamento si confrontano per le posizioni dalla prima alla sesta nella griglia playoff.

BISSARE SCAFATI

L’impegno del Derthona si annuncia molto impegnativo. Forlì di coach Sandro Dell’Agnello e di Terrence Roderick, può vantare giocatori esperti e solidi come Rush, Landi, Giachetti, Bruttini e Natali. Unieuto (QUI IL ROSTER COMPLETO) sconfitta in rimonta a Udine cerca di invertire subito la rotta partendo dalla difesa, una delle armi dei romagnoli.



Ottimista Riccardo Tavernelli, capitano dei Leoni, “È stato molto importante sbloccarci subito, perché affrontiamo ottime squadre: non sarà facile vincere, partire con un successo ci dà morale”.

Il livello di gioco del secondo tempo della partita con Scafati ci deve dare coraggio sul fatto che stiamo facendo le cose giuste

Marco Ramondino, capo allenatore Bertram, parte dall’ottima prestazione contro Scafati. “Siamo molto contenti della vittoria di domenica perché arrivata dopo una prestazione molto buona su entrambi i lati del campo. Essere partiti con un successo in questa seconda fase è importante in quanto questo ci può dare fiducia a livello mentale e fisico. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato pet limitare gli errori in partite che sono decise da episodi. Il livello di gioco del secondo tempo della partita con Scafati ci deve dare coraggio sul fatto che stiamo facendo le cose giuste”.

UNIEURO FORLÌ – BERTRAM TORTONA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: mercoledì 28 aprile, 17.00

Arbitri: Catani, Martellosio, Centonza

In diretta streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)