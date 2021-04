Cirio a Valenza. Botta e risposta (a distanza) Icardi-Di Carmelo sul centro dialisi

VALENZA - Da pochi minuti è terminata la visita al nuovo centro vaccinale nella palestra della Sette Fratelli Cervi del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Con lui anche l'assessore alla sanità Luigi Icardi. I due sono stati accolti dal sindaco Maurizio Oddone e alcuni membri della Giunta.

Ad attenderle Cirio c'era anche il consigliere comunale Salvatore Di Carmelo (Pd). Incatenato e con un cartello per dire "No al trasferimento del centro dialisi a Casale", l'esponente dem ha voluto lanciare un appello. «In campagna elettorale avevano promesso mari e monti, ma ora basta parole vogliamo i fatti».

A questo proposito l'assessore Icardi ha commentato sostenendo come non ci sia nulla di cui preoccuparsi. «Una cosa è certa: non chiuderemo il centro dialisi e andremo avanti con il potenziamento dell'ex Mauriziano, ma bisogna procedere con attenzione. Speriamo solo non risalgano i contagi perché è ovvio che purtroppo, di fronte alla pandemia, le altre cose finiscono in secondo piano».