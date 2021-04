Bunpat a rischio? Il Pd solidale con i commercianti

VALENZA - Il Bunpat del prossimo 9 maggio è a rischio e il Pd di Valenza insorge: «I consiglieri del gruppo Partito democratico di Valenza, si uniscono al disappunto e alla protesta dei commercianti relativamente alla “Fera del Bunpat”, prevista per il giorno 9 maggio e in forse a seguito dell’avviso diramato dal comandante della Polizia Municipale di Valenza, Gianluigi Talento, a causa dei decreti governativi che non prevedono sagre e fiere - spiegano i Dem in una nota - Vero è che ormai da alcuni sabati il mercato, non solo alimentare, viene svolto normalmente nella nostra città ormai in zona gialla. Non si comprendono dunque le differenze fra mercato e “fera” se non nel nome: esposizione di merci gli uni, esposizione di merci gli altri».

Davide Varona, Maria Maddalena Griva e Salvatore di Carmelo esprimono solidarietà ai commercianti: «Comprendendo la grave situazione economica in cui i commercianti versano da tempo e comprendendo quanto questo provvedimento sia ingiusto, i consiglieri del Pd si uniscono alle richieste avanzate dal presidente dell’Associazione “L’oro dal Po al Monferrato”, Franco Stanchi, e chiedono all’Amministrazione Comunale di adoperarsi affinché la” Fera” prevista possa svolgersi. A tal proposito, suggeriscono la modalità utilizzata per il Bunpat il 13 settembre scorso dalla passata Giunta: ingresso contingentato e controllato dai volontari della Protezione Civile. Meglio così che nulla».