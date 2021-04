Contagi in calo nell'Acquese: 22 ricoveri al 'Galliano'

ACQUI TERME - Segnali incoraggiati dall'Acquese: la situazione contagi è pressoché stazionaria con una lieve tendenza al miglioramento. Su tutto il territorio, infatti, sono poco più di un centinaio i casi accertati (due settimane fa erano circa 150). Anche il numero dei ricoverati all'ospedale 'Galliano' da giorni si è stabilizzato intorno alla ventina di unità. Per la precisione, in base ai dati forniti dall'Asl, alle 10 di questa mattina (giovedì 29) erano 22 i pazienti Covid: di questi, 3 sono attualmente ospiti del reparto di terapia intensiva. Sono scesi a 9 i ricoveri per post degenza o con positività di bassa intensità alla Rsa 'Monsignor Capra'.

Nei comuni

Ad Acqui Terme sarebbero circa una cinquantina le persone positive, per 8 di queste si è reso necessario il ricovero nelle strutture ospedaliere della provincia. Negli ultimi giorni in leggero calo anche il numero dei positivi nel comune di Strevi: in base ai dati forniti dall'Unità di crisi in questo momento in paese si conterebbero 18 casi. A Bistagno sarebbero invece 11 i residenti contagiati, seguono Cartosio (7) e Pareto (4). In tutti gli altri comuni si resta intorno o al di sotto dei 2-3 casi, ad eccezioni di quelli "Covid free", che al momento sarebbero 14: Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Gamalero, Grognardo, Merana, Montaldo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida e Visone.