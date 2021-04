Ic 'De Amicis-Manzoni', 14 docenti su 55 positivi

ALESSANDRIA - Nota ufficiale del dirigente dell'Ic 'De Amicis-Manzoni' in merito ai casi di positività che hanno portato alla chiusura di alcune classi: "All'interno dell'Istituto Comprensivo ci sono casi di positività in due plessi - si legge - Alla scuola dell'infanzia 'Aquilone' e alla primaria 'De Amicis', dove in data odierna si contano 14 docenti positivi su 55 tra infanzia e primaria. Ciò ha comportato la messa in quarantena da parte dell'Asl di tre sezioni della scuola dell'infanzia e di tre classi della primaria".

"La dirigenza - prosegue la comunicazione - ha ritenuto opportuno, in accordo con Asl e sentito l'Usp di Alessandria, disporre le attività di didattica a distanza delle restanti classi della primaria e sezioni dell'infanzia, in via prudenziale e precauzionale, indicativamente fino al 7 maggio, con l'intento in prospettiva di riaprire in presenza il 10 maggio. Altre comunicazioni ufficiali saranno trasmesse alle famiglie tramite il registro elettronico e/o il sito istituzionale".