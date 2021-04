La nuova opera di Capra: skyline cittadino con i Lego

ACQUI TERME - Le sue doti da ingegnere in Lego sono ormai note e nei giorni scorsi Roberto Capra ha fatto un altro regalo alla città bollente. Stavolta la scelta del soggetto da riprodurre con i mattoncini è stata affidata ai social. «L'idea è nata da un sondaggio Instagram, dove ho inserito varie proposte (skyline, piazza del comune, torre senza fondamenta ed una quarta opzione a scelta libera) – racconta - lo skyline è stato il più votato».

Opera che rappresenta diversi soggetti. Ma quali inserire? «La scelta non è stata semplice, visti i numerosi monumenti cittadini – ammette Capra - ma ho optato per gli immancabili archi romani, la cattedrale, la torre senza fondamenta e la fontana delle ninfee con la salita di corso Viganò».

Il soggetto è costruito con 196 mattoncini, misura 27cm di lunghezza, poco meno di 5cm di profondità e altezza 7,7cm nel punto più alto. «Non escludo in futuro di fare un secondo skyline con una parte dei monumenti ed edifici non inseriti in questo» ha anticipato. L’opera è esposta nel negozio Help & tech di via Palestro 22.