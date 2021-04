La normalità di una lezione all'aperto che si fa immagine pittorica

CASALE - Lo scatto di un'immagine che si trasforma in un'immagine pittorica. Arriva dal For.Al di Casale questo simpatico modo per celebrare nei giorni scorsi il desiderio di ripartire e ricostruire attraverso il ritorno ad una sorta di normalità anche a scuola, in sicurezza e con grande attenzione alla cultura e alle lezioni, con il gruppo di allievi che frequentano il secondo anno del corso “Operatore amministrativo segretariale - informatica gestionale”, facendo lezione all’aperto nel cortile della sede ‘Baronino’ di Casale Monferrato.

“I nostri allievi hanno voglia di “normalità” - commenta il direttore generale For.Al, Veronica Porro – avere uno spazio all’aperto ci consente di proseguire la didattica in presenza, benché la formazione professionale non si sia mai fermata”.