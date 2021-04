Il casello di Predosa mette d'accordo Giunta e opposizione

ACQUI TERME - Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera e la sua immediata eseguibilità, relativa al sostegno della realizzazione del nuovo casello sull'A26 nel territorio del Comune di Predosa e delle infrastrutture necessarie al suo raggiungimento dalle aree dell'ovadese e dell'acquese, in primis la bretella che collegherebbe Predosa a Strevi.

"Dopo una serie di riunioni con i sindaci e i rappresentanti istituzionali del territorio - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini - abbiamo redatto un documento che sarà portato nei consigli comunali dell’acquese e dell’ovadese per sostenere la realizzazione di queste infrastrutture, che avrebbero ricadute positive per un’ampia area di territorio". Un’opportunità per il rilancio turistico e industriale del Basso Piemonte, ma anche per tutta la retroportualità di Genova e di Savona-Vado.

"Stiamo lavorando energicamente per mettere al centro del dibattito politico queste infrastrutture – ha aggiunto Lucchini – Le linee d’azione sono state sviluppate in accordo con il sindaco di Predosa, Maura Pastorino, a cui, per prima, va il merito di aver rispolverato questa istanza. Questo progetto si inserisce nel lavoro che stiamo svolgendo per la realizzazione di un piano d’area di mobilità sostenibile, un tema che stiamo portando avanti con diversi enti istituzionali condividendolo ad esempio con il Comune di Asti. Sono soddisfatto che tutte le forze politiche di Acqui Terme siano favorevoli a questo documento. È un’occasione da non perdere per l’acquese».

Dall'opposizione non sono mancati commenti entusiasti: "Credo che nessuno possa dirsi contrario a questo progetto - ha dichiarato l'ex sindaco Enrico Bertero in consiglio - di cui tra l'altro si parla già da decenni. Sembra che questa possa essere davvero la volta buona. Noi siamo favorevoli, l'unico dubbio può derivare dal fatto che si parla da troppo tempo del nuovo casello senza mai essere giunti a qualcosa di concreto. Ad ogni modo voteremo la delibera in maniera assolutamente entusiasta".

Appoggio totale anche dal Pd: "Il progetto è importantissimo - ha dichiarato il capogruppo Carlo Delorenzi - È il momento di intervenire sul territorio con progetti mirati. Occorre il massimo impegno da parte di tutte le forze politiche per un'opera che può liberare l'Acquese da un certo isolamento".