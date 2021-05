Autosped all'overtime, vittoria pesante

TORTONA - Quaranta giorni dopo è di nuovo Autosped. Ritrovata, ripartita, vincente, di nuovo pronta ad alazre l'asticella. Lo spareggio per il quinto posto, con Sanga Milano, si decide dopo un supplementare, 69-60 per le ragazze di Zara, di nuovo tutte disponibili, anche Pavia che ha risolto il problema muscolare ed è una delle quattro in doppia cifra.

Mvp è Tay Madonna, che si prende più responsabilità e ha percentuali importanti, anche da 3 (57 per cento). E Gatti, alla prima gara dopo lo stop per covid, riesce a incidere sulla gara, anche se non ancora con tutti i minuti nelle gambe. "Una grande prova di carattere di tutte - sottolineano i dirigenti - e successo che pesa molto per la classifica". Le giraffe si lasciano dietro le milanesi, attualmente sono quinte e, sfruttando le ultime due sfide in 48 ore, con Sarcedo lunedì (20.30) e con Mantova il 5, potrebbero chiudere un gradino più su, con il vantaggio del fattore 'campo' dalla loro.

Grande equilibrio nei primi due quarti, Castelnuovo va al riposo 37-34, nel terzo parziale si segna poco, ma è Sanga a mettere la testa avanti, 43-44. Punto a punto l'ultimo, una bomba di Madonna manda all'overtime, 57-57. Nei cinque minuti cruciali Autosped sale in cattedra e concede solo 3 punti alle ospiti. Quasi un monologo, Autosped si scopre di nuova padrona del campo e allunga, 69-60 da squadra affamata e ambiziosa.

AUTOSPED - SANGA 69-60

(15-17, 37-34, 43-44, 57-57)

Autosped: D'Angelo, Madonna 16, Pavia 11, Colli 9, Podrug 8, Bernetti, Bonvecchio 15, Scibelli, Gatti 10. Ne: Repetti, Serpellini, Francia. All.: Zara

Sanga: Toffali 16, Novati 2, Cici 12, Beretta 13, Meroni 8, Guarneri 7, Mandelli, Quaroni Angelini 2. Ne: Di Domenico, Dell'Orto. All: Pinotti