Nasce la sezione di "Cambiamo! Con Toti"

TORTONA - Nasce anche nelle valli Grue e Curone il comitato territoriale di “Cambiamo! con Toti”, il partito guidato dal governatore della Liguria, che vede nel senatore alessandrino Massimo Berutti il principale riferimento in Piemonte.

"Sono molto contento – commenta Berutti – che tanti amici delle nostre valli si siano da subito interessati a Cambiamo! e abbiano già posto le basi per la nascita di un comitato. Come nello spirito del nostro movimento, il gruppo nasce dal basso e aggrega competenze e visioni di persone disposte a mettersi in gioco in una realtà nuova, aperta e scalabile. Sono certo che il nuovo comitato saprà fare la differenza". Il gruppo è guidato da Matteo Romanato, già Consigliere all’interno dell’amministrazione del Comune di Cerreto Grue. "Con Cambiamo! vorremmo avere l’occasione per valorizzare le nostre valli, mettendo al centro le eccellenze del territorio in modo sostenibile, dando a tutti la possibilità di dare un contributo concreto".

La squadra di lavoro vede già al suo interno sia cittadini che hanno manifestato la propria volontà di mettersi a disposizione di questo progetto sia consiglieri impegnati all’interno delle rispettive amministrazioni comunali locali. L’obiettivo è quello di creare una rete sul territorio che faciliti le prospettive di cooperazione. Il nuovo comitato è aperto a chi volesse entrare a farne parte: per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo cambiamo.valgruevalcurone@gmail.com