Samuele Gatti ci mette "Anima" e il nome di Yomi Wave vola tra le stelle del rap

NOVI LIGURE — A Novi Ligure è nata una nuova stella. La casa discografica Believe Music Italia – la stessa che produce nomi di primo piano del panorama nazionale come Ultimo, Arisa e Random – ha pubblicato oggi il primo singolo del rapper novese Samuele Gatti.

Samuele, 19 anni appena compiuti, frequenta l’ultimo anno di superiori. Si è affacciato alla musica molto giovane, ad appena 11 anni. Scrive lui stesso i suoi testi ed è ormai molto seguito dai giovani della zona, che lo conoscono con il suo nome d’arte Yomi Wave. A decretarne il successo, i temi e le situazioni di cui Samuele parla nelle sue canzoni, e in cui i suoi coetanei si rispecchiano.

Samuele Gatti è stato scoperto dalla You Records Label, un’etichetta discografica indipendente fondata poco tempo fa da tre giovani intraprendenti: si tratta dei novesi Ivan Avenia (25 anni) e Gabriele Alex Lo Scavo (24 anni), e del 31enne Matteo Baretto, di Acqui Terme.

«Il nostro è un sodalizio che va avanti da diverso tempo – spiega Ivan Avenia – Ci occupiamo di organizzazione eventi e abbiamo un’agenzia di booking per artisti. Ovviamente la nostra attività si è fermata quasi del tutto a causa del coronavirus e così abbiamo deciso di reinventarci, seguendo una nostra passione comune, quella per la musica».

I tre hanno messo in piedi uno studio di registrazione (che per ora è privato, ma nel futuro potrebbe essere a disposizione di tutti i giovani che desiderano fare musica) e un’etichetta discografica che distribuisce per conto di Believe Music Italia e che oggi tiene a battesimo il primo lavoro di Samuele Gatti, prodotto da Giovanni Frattoni.

Il pezzo del rapper novese si intitola “Anima” ed è cantato insieme ad Asya. È un pezzo intimo e personale: due giovani che scavano nel profondo del proprio cuore in questo periodo difficilissimo, cercando risposte e guardando con speranza al futuro. Il videoclip è stato pubblicato su YouTube.