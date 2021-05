Sostanza oleosa nel laghetto, moria di pesci

SOLERO - Inquinamento in atto in queste ore nel laghetto artificiale che si trova in prossimità della zona industriale di Solero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del paese che hanno effettuato i primi rilievi, sarà poi l'Arpa, Dipartimento di Alessandria, ad effettuare le analisi per capire la natura della sostanza oleosa finita nell'acqua.

E' stata registrata anche una moria di pesci.

Al momento non si conoscono altri particolari, ma la situazione non è passata inosservata tanto che sono arrivate in redazione alcune segnalazioni.