Una passeggiata contro il degrado

TORTONA - "Ultimamente a Tortona, ma non solo, ho notato persone, di diverse generazioni, che pensano di fare quello che vogliono in assenza di uno stato che possa garantire ordine e civiltà - dichiara Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona - sicuramente non spetta a noi occuparci di questo, ma siamo abbastanza stufi per poterci esprimere liberamente e dire che casa nostra non è il Bronx, e i nostri quartieri non sono banlieue parigine invase da gruppi di ragazzi che pensano di poter fare quello che vogliono nella nostra città".

Il riferimento, nemmeno troppo sottile, è alle 'bande' di minorenni che negli ultimi mesi in barba a coprifuoco e zone rosse si sono resi protagonisti di risse e rapine e che terrorizzano i normali cittadini che ormai non si fidano più a fare uscire i propri figli.

"Il nostro centro storico - continua - troppo spesso viene preso in "ostaggio" da ondate di mitomani e ragazzini che si credono padroni del mondo, a causa anche, purtroppo, di una legge che non c'è. Ma ci sono, al contempo, cittadini stufi, che non si piegano al modello globalista che porta solo caos e distruzione, e per questo reagiscono. Oggi alle 18, faremo una passeggiata simbolica, per dire "Basta!" al degrado e all'arroganza di alcuni fenomeni che pensano di trasformare il nostro bellissimo centro città in una favela".