Acquese: altri comuni si aggiungono alla lista dei "Covid free"

ACQUI TERME - Cassine, Castelnuovo, Gamalero, Ricaldone, Rivalta, Sezzadio, Visone: buone notizie da questi comuni, che da alcuni giorni sono rientrati nel gruppo dei paesi dell'Acquese a "zero contagi". Una tendenza che, al netto di tutte le cautele del caso, fa davvero ben sperare e guardare alle settimane a venire con una certa fiducia. Anche in altri comuni, come Bistagno (7), Cartosio (5) e Strevi (16), il numero dei casi è in lieve ma apparentemente costante diminuzione. Ad Acqui Terme sono ancora una cinquantina i domiciliati positivi, anche in questo caso con leggera tendenza al miglioramento.

In totale, su tutto il territorio acquese, al momento sarebbero all'incirca un centinaio i casi accertati.

In base ai dati forniti dall'Asl, all'ospedale 'Monsignor Galliano' alle 10 di ieri mattina erano 23 i pazienti Covid ricoverati, 5 di questi ospiti del reparto di terapia intensiva, e due in attesa del test.

Al momento, i Comuni Covid free sono 17: Cassine, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Gamalero, Grognardo, Merana, Montaldo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio e Visone.