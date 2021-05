Ospedale Incontra, appuntamento virtuale con il Reumatologo

ALESSANDRIA - Si inserisce all’interno dell’H-Open Day Reumatologia, il prossimo appuntamento di Ospedale Incontra – Filo Diretto con il Reumatologo che verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’azienda Ospedaliera di Alessandria il oggi alle ore 16.00. In occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, il Dottor Paolo Stobbione parlerà delle patologie infiammatorie della colonna, come il mal di schiena cronico infiammatorio, concentrandosi sui campanelli di allarme e sui trattamenti possibili.

L’incontro fa parte dell’iniziativa promossa dalla Fondazione ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che per il 3 maggio ha coinvolto le Reumatologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire alla popolazione femminile servizi informativi specifici sul mal di schiena. Si tratta infatti di un sintomo così diffuso e noto da essere spesso sottovalutato e non correttamente diagnosticato. Un messaggio di sensibilizzazione certamente condiviso dall’Ospedale di Alessandria che per il biennio 2020-2021 ha ricevuto due bollini rosa, un riconoscimento che fin dal 2007 attesta l’attenzione dell’azienda Ospedaliera nei confronti della salute della donna.

Dopo una prima parte di presentazione delle attività svolte all’interno della Reumatologia e una di approfondimento sul tema del mal di schiena infiammatorio indicato da ONDA, il Responsabile della struttura Paolo Stobbione sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 16.40 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/; la pagina Facebook @aoalessandria; il canale YouTube Ospedale Alessandria.