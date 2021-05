Tennis Bistagno: inaugurato il nuovo campo

BISTAGNO - Ieri nel centro sportivo comunale si è tenuta l’inaugurazione dei campi del "Tennis Bistagno". La cerimonia guidata dal sindaco Roberto Vallegra si è svolta alla presenza del presidente della provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, il vicepresidente regionale della Federazione Italiana Tennis Roberto Santangeletta, il presidente del "Tennis Club Bistagno" Emiliano Nervi e l’omologo del "Tennis Cassine" Giorgio Travo.

«È stato un ottimo lavoro di squadra che ci ha permesso di iniziare i corsi all'aperto per i tanti bambini iscritti. Grazie ai genitori, all'amministrazione e dipendenti comunali per la proficua collaborazione – ha dichiarato Nervi - Tra qualche giorno il campo sarà disponibile per tutti».