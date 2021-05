Corso Bagni: nuovo asfalto ma mancano le strisce pedonali

ACQUI TERME - Per rendere onore alle bici del Giro d’Italia Palazzo Levi ha steso nuovo asfalto in corso Bagni. In diretta Tv la cittadina bollente ha fatto bella figura (a differenza delle arterie provinciali). Ormai da quel 20 marzo sono passate diverse settimane e nessuno si è premurato di completare l’opera e realizzare le necessarie strisce pedonali. «La zona è molto frequentata perché c’è un’area commerciale a pochi metri e passa chi diretto alla Pista ciclabile – riferisce una residente – Inoltre gli automobilisti che escono dalla Sp30 o arrivano dalla Sp456 non hanno il ‘piedino leggero’ e bisogna fare molta attenzione. Oggi ancor di più perché manca la segnaletica orizzontale». La lamentela è approdata sui social network e molti sperano che il governo locale si mostri sensibile (ancora una volta) almeno alle istanze del