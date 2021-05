Incendio a Sezzadio, soccorsi in azione

SEZZADIO - Un furioso incendio è divampato poco fa in un’abitazione di Sezzadio, situata nella zona adiacente le case di edilizia popolare.

Lingue di fuoco e un fumo nero e denso stanno fuoriuscendo da un vano a piano terra o forse da quello seminterrato, ma l’intensità del fumo non consente ai civili di avvinarsi al luogo da dove è partito l’incendio. Non è da escludere che ad andare a fuoco possa essere un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze della casa. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco assistiti dai carabinieri.