Castelli Aperti, gli appuntamenti di maggio

Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Dopo l’esordio ufficiale di domenica 2 maggio, sono numerose le dimore storiche che si sono organizzate per consentire delle visite in totale sicurezza. Per tutti i castelli è obbligatoria la prenotazione sul sito www.castelliaperti.it o contattando direttamente la struttura.



In provincia di Alessandria

Ad Acqui Terme, in strada Monterosso, imperdibile la visita guidata a Villa Ottolenghi Wedekind. Il complesso è un esempio unico di collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati per dare vita a una dimora che fosse anche un cenacolo artistico. Nel 1920, i Conti Ottolenghi, Arturo e Herta von Wedekind zu Horst affidarono la progettazione della villa prima a Federico d’Amato e poi a Marcello Piacentini. Il parco è opera di Pietro Porcinai e ha vinto l’European Garden Award nel 2011. Le visite sono guidate in un unico turno alle 14.30. La durata è di circa due ore e 30 minuti.

Ad Alfiano Natta è accessibile ai visitatori la Tenuta Castello di Razzano. Le visite, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30 si snodano tra le antiche cantine e il Museo ArteVino Razzano, all’interno della corte della tenuta.

Prime visite della stagione anche per il castello di Piovera domenica 9 maggio che dalle 15.00 propone tre percorsi. "Tra cultura e natura" permette di accedere al parco e al museo degli Antichi Mestieri, al Padiglione delle Radici e alle cantine. "Viaggio nel tempo", porta il visitatore all’interno del Castello attraverso le sale del primo e del secondo piano. Questo secondo percorso include anche l’accesso alle aree del percorso “Tra natura e cultura”. Il terzo percorso, “Raccontami il Castello”, è una visita guidata che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine, passando per le antiche cucine: un autentico viaggio nel passato. La visita continua negli antichi granai e nel parco, dove trovano spazio suggestivi itinerari storici, artistici, culturali, naturalistici di una ricchezza sorprendente.

A Morsasco sabato e domenica apre il meraviglioso castello medievale dalle 11.00 e nel pomeriggio.

La visita prende avvio dalla porta d'accesso dell'antico ricetto prosegue nel cortile del castello per salire a visitare parte del piano nobile del castello. Si scende nei sotterranei e si prosegue nei granai dove è allestita una collezione di manodomestici del XIX-XX secolo e si conclude nella cantina con le grandi botti (400-300 brente). Il Castello ospita nel dongione duecentesco la collezione d'arte contemporanea #noname della famiglia Genzini.

Infine a Rosignano Monferrato, sia sabato che domenica si visitano gratuitamente il borgo e gli antichi infernot dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio.

Sempre a Rosignano è aperto il castello di Uviglie con visite guidate sabato e domenica, alle 10.30. Tipica dimora nobile di villeggiatura, offre ampi saloni affrescati che si affacciano sul giardino pensile interno all'italiana.

Si ricorda che dallo scorso 1 maggio e per tre mesi, Shopping Le Gru di Grugliasco in collaborazione con Castelli Aperti ospita la mostra “Castelli in Aria” . Curata da Franca Mollo, l’esposizione è un omaggio al paesaggio dei castelli piemontesi con l’opera fotografica di Mark Cooper e Fabio Polosa. Una quarantina di immagini con uno sguardo dall’alto sulle più affascinanti dimore storiche che punteggiano le zone dell’Alto e del Basso Monferrato, dell’astigiano, delle Langhe e del Roero. Un racconto che utilizza la fotografia aerea per restituirci un punto di vista inedito dei castelli, testimoni silenziosi nei secoli della grande storia del Piemonte. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00.