Finalmente l'asfalto sul ponte sull'Erro

MELAZZO - «Oggi asfaltatura del ponte. Finalmente!» è il commento del sindaco Pier Luigi Pagliano alla vista delle macchine a lavoro per la posa del binder e della soglia bituminosa. Il termine ultimo per la consegna del ponte sulla Sp225 è scaduto da mesi. La popolazione melazzese è ormai stanca, dopo oltre due anni, di subire le bizze del torrente Erro che sovente porta via parti del guado realizzato a valle del ponte e fare giri assurdi per andare a lavoro e/o tornare a casa. «Domani verrà posato il tappeto d’usura» continua il primo cittadino, quindi, per prassi tecnica, realizzata la segnaletica orizzontale e allacciate le ultime utenze, si potrebbe tornare ad attraversare l’agognato ponte. Quanto ancora si dovrà aspettare? Poco, ma nessuno si pronuncia su date certe.