"Scopri Tortona" parla di Peppino Sarina

TORTONA - Venerdì 7 maggio dalle ore 16, sul canale YouTube della Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda" continuano gli appuntamenti con "Scopri Tortona: volti e voci per una storia che continua".

In occasione della festività di Santa Croce e in contemporanea con l'iniziativa "Burattini, marionette, pupazzi in festa" nei negozi del centro cittadino, andremo alla scoperta di Giuseppe "Peppino" Sarina, maestro burattinaio e massimo esponente della tradizione del teatro di figura tortonese, raccontato in una clip video da Luisa Iotti (dirigente settore Cultura del Comune) e Giampaolo Bovone (presidente dell'Associazione Sarina).