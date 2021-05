Iniziano lunedì i lavori al nuovo McDonald's di Casale

CASALE - Da lunedì 10 maggio in piazzale Casale F.C. Campione d'Italia 1914 (situato a breve distanza dal supermercato Esselunga) sarà istituito il divieto di transito e di sosta 0-24 con rimozione forzata "per la realizzazione - come di legge nell'ordinanza numero 207 del 4 maggio - di nuovo edificio afferente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "Mc Donalds" e per la realizzazione delle pertinenti opere di urbanizzazione".

I divieti saranno in vigore dalle ore 8 di lunedì fino alla completa ultimazione dei lavori, previsti per fine anno.