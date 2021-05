Non basta il Covid: ignoti danneggiano dehor di un ristorante

GAVI — Il momento per bar, ristoranti e locali è già abbastanza difficile, senza che ci si mettano di mezzo anche quelli che agiscono per pura inciviltà o cattiveria. Come è successo a Gavi, dove nella notte uno o più ignoti hanno danneggiato il dehor del ristorante Peccati di Gola, in via Roma.

«Oltre ai danni del coronavirus ora dobbiamo sopportare anche questo – dice sconsolato Emiliano Eroso, che dal gennaio 2011 gestisce il locale insieme al socio Massimiliano Carrea – Già l’anno scorso a più riprese ci avevano rubato le piante del dehor, e per due volte abbiamo trovato danni».

Al di là del danno economico, c’è rabbia e tristezza per un comportamento insensato: «Sono cose che non vorresti succedessero mai. Ma siamo persone abituate a rimboccarci le maniche ed entro oggi sistemeremo tutto», conclude Eroso.