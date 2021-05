"Ospedale Risponde", in diretta con la Gastroenterologia

ALESSANDRIA - Sarà sulle patologie gastroenteriche il focus del prossimo appuntamento di "Ospedale Risponde" che si terrà il domani in diretta sui canali social dell’azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner Radio Gold.

Ospite del consueto incontro del venerdì alle ore 14.30 sarà infatti Carlo Gemme, il direttore della Gastroenterologia, che sarà a disposizione per rispondere in modo semplice e divulgativo alle domande e alle curiosità dei cittadini. L’appuntamento si inserisce al termine di una settimana dedicata a questo reparto che è stato presentato sui social con la campagna “Ospedale Siamo Noi” attraverso i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, il video sulle attività praticate e un’infografica relativa alle modalità di accesso ai servizi.

La Gastroenterologia dell’ospedale di Alessandria è una struttura trasversale che verte su due principali pilastri: l’attività clinica, svolta in regime di ricovero, negli ambulatori del Santa Caterina e nel Day Hospital del Ghilini, e l’attività di endoscopia digestiva a elevata complessità. Quest’ultima ha natura sia diagnostica sia interventistica, occupandosi del trattamento di alcune patologie del tratto gastroenterico mediante la gastroscopia e la colonscopia che hanno anche un importante ruolo nella prevenzione della malattia oncologica. Si tratta quindi di un reparto che collabora in maniera multidisciplinare con le atre strutture aziendali e tratta in media ogni anno oltre 5mila pazienti in attività ambulatoriale e circa 250 in ricovero.

Le domande a cui risponderemo domani in diretta su Facebook e YouTube possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it