Violano le norme Covid: sanzionati due locali ad Alessandria e Tortona

ALESSANDRIA - Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria ha irrogato una serie di sanzioni amministrative a due titolari di esercizi pubblici e a 30 avventori che contravvenivano alle disposizioni in materia di coronavirus.

In particolare, il titolare di una nota steak house della città, stava somministrando alimenti e bevande a clienti riuniti in numero superiore a quattro per ogni tavolo; inoltre, durante il controllo di un night/disco bar, ubicato nel comune di Tortona, aperto in orario pomeridiano, è stato accertato che il titolare somministrasse bevande ai clienti, che consumavano all’interno del locale. Sono in corso ulteriori accertamenti per quest’ultima attività.