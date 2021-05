Passerella nell'Ovadese per la Coppa Milano-Sanremo

OVADA - Pomeriggio di festa nell'Ovadese per il passaggio della XII Rievocazione Storica della "Coppa Milano – Sanremo", appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport. Dopo la passerella iniziale di giovedì mattina, con le prove libere disputate all'Autodromo Nazionale di Monza e la sfilata nel capoluogo lombardo, con la partenza ufficiale collocata davanti al Castello Sforzesco, ieri pomeriggio i 90 equipaggi iscritti hanno preso la via delle Langhe e del Monferrato, con il passaggio da Alessandria ad anticipare la sosta per il pranzo a Priocca d'Alba, nel cuneese.

A seguire, dalle ore 15.00 in avanti le regine del passato sono transitate dal controllo orario di Acqui Terme, da Cremolino, Ovada, Tagliolo Monferrato, Lerma e Mornese, prima dell'inizio di una delle prove di regolarità dislocate lungo il percorso, con partenza da Rapallo e arrivo nella zona di confine con la Liguria. La seconda tappa si è conclusa a Rapallo. Stamattina la gara più charmant e antica d’Italia è ripartita alla volta di Loano e Ospedaletti, meta finale (dopo quasi 700 chilometri) della competizione, con l'ascesa del Passo del Turchino.