“Disegna la tua strada sicura”, la nuova campagna promossa dall'Aci

ALESSANDRIA - L'Automobile Club Alessandria invita le scuole primarie della provincia a partecipare all'iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un'importante campagna di sensibilizzazione promossa dall'Automobile Club d'Italia con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. L'iniziativa è stata presentata ieri, in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale e si concluderà in concomitanza con la «Settimana mondiale della sicurezza stradale» indetta dall’ONU (17-23 maggio) .

La campagna di sensibilizzazione rappresenta un'occasione per diffondere importanti informazioni legate alla strada e alla sua sicurezza. Un'esperienza che permetterà ai bambini di rappresentare la loro idea di “strada sicura” attraverso disegni ed immagini da colorare. La suddetta attività verrà presentata a seguito di una dinamica di classe nella quale l'insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande appositamente predisposte e trasmesse. La partecipazione è rivolta a tutte le scuole primarie che saranno informate, nei primi giorni di maggio, dal Ministero dell'Istruzione, attraverso apposita comunicazione contenente tutti i dettagli per partecipare.

I docenti interessati potranno scaricare i materiali informativi e didattici direttamente dal sito dell’Aci mentre l’iniziativa sarà presentata anche sul Portale Edustrada (Pnes – Progetto Nazionale di Educazione Stradale) nella sezione Gallery -Eventi. Successivamente ogni insegnante dovrà selezionare un solo disegno (anonimo per ragioni di privacy) che trasmetterà come immagine in JPG in alta risoluzione all'Automobile Club entro il prossimo 19 maggio all'indirizzo e-mail segreteria@alessandria.aci.it. Sul disegno dovrà essere indicato il nome della scuola e della classe.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono disponibili qui

L'Aci Alessandria esporrà sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook tutti i disegni ricevuti e ne sceglierà uno che verrà inviato all'Automobile Club d'Italia che provvederà alla realizzazione di un video nazionale, creato grazie al montaggio di tutti i disegni scelti, che verrà pubblicato sul sito istituzionale il prossimo 1 giugno unitamente ad un elenco delle scuole primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione.