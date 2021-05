Lunghe code sull'A26. Toti attacca Aspi: "La Liguria merita attenzione"

OVADA - Da un lato la Regione Liguria, dall'altro i vertici di Autostrade per l'Italia. In mezzo gli utenti che, per motivi di lavoro o di svago, si sono messi in viaggio per raggiungere la vicina Liguria. Nonostante il recente incontro organizzato in videoconferenza tra la Giunta regionale guidata da Giovanni Toti e i rappresentanti delle quattro concessionarie che si occupano della gestione delle tratte liguri, anche in questo secondo fine settimana in "Zona gialla" non sono mancati le cose e i disagi.

A risultare letteralmente congestionato sin dalle prime ore di oggi - venerdì 7 maggio - è stato soprattutto il Nodo di Genova, principalmente a causa di una una vasta difettosità riscontrata nella galleria Provenzale, che ha portato alla mancata chiusura del cantiere posto sulla A10 (interessata dalla chiusura prolungata di alcuni caselli) tra Genova Aeroporto e Savona. Bisognerà attendere fino a domani per il ripristino delle due corsie.

"La Liguria e il Nodo di Genova meritano grande attenzione – dichiara il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – La ripartenza del Paese passa proprio da qui, dalle nostre infrastrutture, e non è pensabile che si inchiodi in autostrada. Questa regione ha già patito molto e non puo’ più sostenere altri disagi. Ci auguriamo che ci sia lo sforzo congiunto di tutti i concessionari che devono assolutamente mettere in atto il piano straordinario di smobilitazione dei cantieri che abbiamo concordato, al netto delle doverose verifiche di sicurezza”.

In serata, invece, Autostrade per l'Italia ha confermato il buon esito del piano di smobilitazione dei cantieri programmati grazie all'impegno di cento persone. "Il piano è scattato regolarmente dalle 14.00 di oggi e si concluderà alle 6.00 di lunedì prossimo. In dettaglio, in A7 sono state rimosse due cantierizzazioni in carreggiata Sud; in A10 sono state rimosse una deviazione di carreggiata (tra Varazze e Albisola) e due chiusure degli svincoli di Celle (uscita da Genova ed entrata per Savona); in A12 sono state disinstallate le tre deviazioni di carreggiata tra Nervi e Recco, tra Rapallo e Chiavari e tra Lavagna e Sestri Levante. In A26 è stata disinstallata la deviazione di carreggiata tra Masone e il Bivio A26/A10, mentre si sta concludendo la rimozione della deviazione tra Ovada e Masone, con contemporanea pulizia della piattaforma".