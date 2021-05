Sicurezza stradale: s'intensificano i controlli a Valenza

VALENZA - Nei prossimi giorni la Polizia Locale di Valenza, guidata dal Comandante Gianluigi Talento, intensificherà sul territorio comunale i controlli relativi alla sicurezza stradale, mirati in particolare ad accertare il corretto uso delle cinture di sicurezza. Inoltre saranno effettuati controlli relativi alla velocità con l’utilizzo di autovelox. Il misuratore verrà posizionato in viale Cellini, via Noce, viale Repubblica, via Camurati, viale Santuario, strada Pontecurone, strada Citerna, strada Solero, via Castagnone.