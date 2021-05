"C'è una bomba a Po!". Falso allarme, è una bombola del gas

CASALE - Al pensionato che l'ha avvistata alle 11, sulla riva del Po in sponda destra, nel Comune di Casale, era sembrata una bomba come quella che è stata fatta brillare solo pochi giorni fa a Frassineto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Casale diretti dal capitano Christian Tapparo e i vigili del fuoco di Casale e Alessandria. Nel frattempo sono stati avvisati gli artificieri dell'esercito e si è mobilitata la Protezione Civile. Rapidamente tutto è stato chiarito dopo aver messo in sicurezza l'area: non si trattava di una granata d'artiglieria ma di una vecchia bombola del gas. Il rifiuto è stato rimosso. Non è la prima volta che, per operare con la massima cautela, dei rifiuti trovati lungo i fiumi del Casalese (Po e Sesia) vengono travisati per ordigni, nel giugno dello scorso anno era accaduto con un boiler.