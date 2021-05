Cinema, si riparte: il Moderno pronto ad aprire i battenti dopo l'anno più duro

NOVI LIGURE — Alberto Passalacqua si sente ottimista: il gestore del Multisala Moderno di Novi Ligure ha deciso che il 20 maggio la struttura riaprirà i battenti. In teoria, il ritorno del Piemonte in “zona gialla” avrebbe consentito di far tornare i clienti al cinema già dal 26 aprile scorso, ma le condizioni, come aveva spiegato lo stesso Passalacqua, non erano positive.

In particolare, pesava «il coprifuoco alle 22, che imponeva di effettuare spettacoli entro le 19.15», e poi «il divieto di somministrazione e consumo di bevande e generi alimentari», circostanze che «limiterebbero molto il piacere dell’esperienza cinematografica». A questo si aggiunga che l’accelerazione sulle riaperture delle attività non aveva permesso una adeguata disponibilità di film da parte dei distributori.

La situazione di certo non è facile. Dopo un decennio senza grande schermo in città, Passalacqua aveva riaperto il cinema di via Girardengo a febbraio del 2018. I primi due anni erano stati di crescita esponenziale. Poi è arrivato il coronavirus. «Oggi ci ritroviamo a ricominciare da capo», dice.

«Cercheremo di riproporci con alcune novità, la prima consiste in un abbonamento “all inclusive” della durata di un anno. Presto comunicheremo anche i primi film in programmazione».

D’altronde qualche settimana fa l’aveva promesso: «Auspicando che la campagna vaccinale porti ai risultati sperati e che il coprifuoco sia esteso alle 23, nel mese di maggio faremo ogni sforzo per tornare a proporvi l’emozione di un film al cinema». Manca poco.