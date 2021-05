Durezza Bertram nel fuoco di Scafati

TORTONA - Quarta giornata nel girone Bianco di Serie A2 , prima di ritorno. La Bertram gioca domani a Scafati (ore 18); le altre gare sono con Napoli-Torino (anticipo delle ore 12) e Forlì-Udine (20.45).

Bertram (2 vinte e i perse nell’andata dell’orologio) a quota 8 punti con Torino e Forlì a due lunghezze dalla capolista Napoli.

SCAFATI E’ ARRABBIATA

Scafati, che ha perso tutte e tre le gare dell’andata, è ultima a quota 2 punti e deve vincere per tenere accesa la speranza. La migliore notizia per il tecnico della Givova (QUI IL ROSTER COMPLETO) Alex Finelli, è il recupero dei due assenti della gara d’andata: Luigi Sergio e Tommaso Marino. Soprattutto dal pick and roll del playmaker senese si innescano molte delle trame offensive dei campani (in squadra anche l'ex Valerio Cucci). Punti di forza di Scafati il centro Usa Charles Thomas (12 punti, 7 rimbalzi e 3 assist), mentre il migliore realizzatore è Riccardo Rossato (12.7 punti di media). I risultati del girone d’andata della Givova e la sconfitta con polemica arbitrale del match del PalaOltrepò prospettano una gara rovente.

“Scafati è una squadra arrabbiata e determinata a muovere la classifica e tornare agli standard avuti nel corso della stagione – spiega coach Marco Ramondino -. Dobbiamo essere consapevoli di questo aspetto ed elevare il nostro gioco, perché oltre alle difficoltà fisiche e tecniche ci sarà una componente emotiva e caratteriale ancora più marcata”.



Per coltivare ambizioni importanti e il sogno di essere protagonisti fino in fondo, serve portare il proprio gioco e la durezza ad alti livelli con continuità

Poi il tecnico bianconero riflette sul momento della squadra. “Questo è un momento delicato, in cui è necessario trovare ancora di più il giusto equilibrio tra allenare la squadra e gestire le energie. Per coltivare ambizioni importanti e il sogno di essere protagonisti fino in fondo, serve portare il proprio gioco e la durezza ad alti livelli con continuità. Tutto ciò con la consapevolezza che la pallacanestro è un gioco di errori: essere capaci di giocare sopra questi e venire a capo della partita è importante”.

Convinto della delicatezza dell'impegno anche Lorenzo D’Ercole: “Ci prepariamo ora alla gara con Scafati, che ha perso tutti gli incontri disputati nel corso della fase a orologio. Ci aspetta una gara dura e dovremo farci trovare pronti. Queste sfide ci preparano al livello che troveremo ai playoff, sono utili per capire dove dobbiamo migliorare e cosa serve fare per vincere”.



GIVOVA SCAFATI – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 9 maggio, 18.00

Arbitri: Masi, Chersicla, Valleriani

Andata: 67-69

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)