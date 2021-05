Il cyberbullismo? Al Leardi lo raccontano i Carabinieri

CASALE - Si è tenuto lo scorso 4 maggio al Leardi l'incontro con l'Arma dei Carabinieri, iniziativa che si inserisce nell’ambito della campagna sulla Formazione della Cultura della Legalità.

Hanno partecipato numerosi insegnanti e studenti, sia in presenza che in via telematica. Gli argomenti trattati sono stati il bullismo e il cyberbullismo, affrontando le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti. È stato un buon momento per analizzare diversi aspetti di questi due fenomeni, come i luoghi in cui si sviluppano (che siano reali o virtuali).