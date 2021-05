Primo test , tre gol in nove minuti

ALESSANDRIA - Tre gol in nove minuti: l'Alessandria archivia con un primo tempo di più sostanza e possesso, e anche iniziativa, il primo test, con la Folgore Caratese. Gli uomini a disposizione sono gli stessi della gara con la Pro Patria, con la sola aggiunta di Prestia, ma Casarini e Parodi sono in tribuna. Si parte con il 3-4-3, nella ripresa il modulo cambia, ma nonostante una maggiore pressione il risultato non muta più. Buone indicazioni da Mustacchio, anche se più di una volta è troppo ostinato e fa arrabbiare Longo. Bruccini è concreto, Giorno ancora troppo lezioso e un po' nervoso.

TRIS SERVITO

La Caratese ci prova subito, al 2' Macrì dal limite, alto. Vivace Ngom, che resiste a una caric e cerca l'angolino, deviato in angolo. Poi cresce l'Alessandria, la conclusione di Bruccini dal limite (17') obbliga Pizzella a volare per evitare che la palla si infili nell'angolino. Vantaggio solo rinviato: al 21' taglio di Arrighini da sinistrra, in tuffo, di testa, Mora segna la sua terza rete in maglia grigia. Al 23' tocca a Mustacchio sbloccarsi, controllo esterno, si accentra e infila ancora Pizzella. Ospiti pericolosi ancora con Macrì, destro di un nulla sull'incrocio (26'). Ma i Grigi non sbagliano al 29': Celia è pronto a raccogliere un rimpallo e incrociare sul palo più lontano. Possibile doppietta dell'esterno sinistro (31'), ma la conclusione è respinta. Occasionissima per Mustacchio al 35', lanciato da Arrighini, ma il fantasosta fa un dribbling di troppo (e Longo lo fa notare) e perde l'attimo per una conclusione a botta sicura. La difesa si salva.

TUTTI IN CAMPO

Sei cambi a inizio ripresa: dentro Crosta, Chiarello, Di Quinzio, Cosenza, Macchioni, Rubin, di fatto un 3-4-1-2, con Di Quinzio dietro Arrighini e Chiarello e Mustacchio che parte da più lontano, ma sempre di fascia. Il primo intervento lo fa Pizzella al 16', quando vola sul cross tagliato di Mustacchio da destra. Al 19' è il momento di Podda e l'atteggiamento tattico cambia ancora, Di Quinzio va a fare la mezzala (fuori Bruccini) e Mustacchio alza di nuovo il suo raggio di azione. Proprio l'ultimo entrato recupera un pallone sulla trequasrti difensiva e innesca una ripartenza, non finalizzata (24'). Per limitare il passivo gli ospiti scelgono un atteggiamento molto più protettivo (5-4-1). Alessandria più offensiva, con iniziative personali di Arrighini e Mustacchio, non concretizzate. Al 43' Pizzella blocca il diagonale di Podda. E' l'ultima occasione



Alessandria - Folgore Caratese 3-0

Marcatori: pt 21' Mora, 23' Mustacchio, 29' Celia

Alessandria (3-4-3): Pisseri (1'st Crosta); Bellodi, Di Gennaro (1'st Cosenza), Prestia (1'st Macchioni); Mora (1'st Chiarello), Giorno, Bruccini (19'st Podda), Celia (1'st Rubin); Mustacchio, Stanco (1'st Di Quinzio), Arrighini. All.: M.Longo

Folgore Caratese (3-1-3-2-1): Pizzella: Bini, Derosa, Marconi; Ciko; Kaziewicz (25'st Buono), Macrì, Cozzari (1'st Troiano); Valagussa, Di Stefano (16'st Tronco); Ngom. All.: E.Longo

Arbitro: Daniele di Trapani

Assistenti: Gualtieri di Asti e Sergiu di Torino

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Si gioca senza pubblico. Angoli: 6-3 per l'Alessandria