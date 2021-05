Rocca: si cerca il gestore per il bar del Belvedere Marconi

ROCCA GRIMALDA - Rivitalizzare un’area che merita di essere vissuta. In questo modo rilanciare anche il paese. Sono questi gli obiettivi con i quali il Comune di Rocca Grimalda ha ufficialmente aperto ieri la procedura per individuare il nuovo gestore dell’esercizio di somministrazione sul Belvedere Marconi, la parte più caratteristica e sede delle iniziative di maggior richiamo.

«Lo spazio deve tornare ad essere vivo», ripete il sindaco Enzo Cacciola. Il bando prevede un contratto della durata di 6 anni. Il gestore sarà tenuto a versare un canone di 1.000 euro al mese. I tempi di presentazione sono tutto sommato rapidi: l’apertura delle buste è prevista per il 19 maggio alle 15.30 all’interno della sede comunale.

«Tra i criteri per l’aggiudicazione - prosegue Cacciola - non c’è solo quello della migliore offerta. Un maggior punteggio sarà attribuito a chi si farà carico di migliorie tecniche alle strutture interne ed esterne. L’importo non dovrà essere inferiore a 40 mila euro anche a parziale scomputo della cifra dovuta per la durata del contratto». Le aree pubbliche, in tempi normali molto frequentate dagli abitanti del paese e richiamo forte per i visitatori rimarranno sempre nella disponibilità dell’amministrazione.