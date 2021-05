Bertram spenta. Scafati vince di 20

SCAFATI - Gioca, sprofonda, riemerge. Una Tortona sottotono cade a Scafati dopo una prestazione con troppe ombre (89-69) e senza la necessaria consistenza. Seconda sconfitta nella fase ad orologio per la squadra di coach Marco Ramondino, che non trova continuità.

TROPPO DISCONTINUA

Bertram segna gli stessi punti della vittoria nella gara dell’andata, ma stavolta Givova ne fa 20 in più. Sconfitta esterna, la seconda in questa fase ad orologio, con due successi interni. Se c’è un problema in trasferta per la squadra di coach Marco Ramondino, bisognerà appurarlo. Al PalaMangano non c’è stata una seconda Forlì (crollo dei Leoni), ma si è andati molto vicini.

Derthona lotta e compete per 15’ (al 10’ 24-17), poi smette di giocare e Scafati scappa (47-33 all’intervallo lungo). Nella ripresa la reazione non arriva e anzi i padroni di casa volano sul +25. Tortona chiude male al 30’ (-21 sul 70-49). Nell’ultima frazione, spinta da Mascolo e Ambrosin, riemerge, arriva fino al -13, ma poi molla definitivamente fino al pesante -20 finale (89-69). Per Scafati la prima vittoria in questa fase ad orologio, per Tortona la seconda sconfitta in quattro gare. Ambrosin 19 punti, Mascolo 13 e 8 falli subiti, Cannon vicino alla doppia doppia (17+9 rimbalzi) si salvano. Sanders (-26 di plus minus) e Fabi (-23) i grandi assenti.

Mercoledì (ore 20) si torna in campo al PalaOltrepò di Voghera controUnieuro Forlì.

GIVOVA- BERTRAM 89- 69

(24-17, 47-33, 70-49)

Givova Scafati: Musso 5, Palumbo 8, Jackson 15, Thomas 9, Rossato 17, Benvenuti 9, Cucci 12, Sergio 3, Marino 9, Grimaldi, Dincic 2. All. Finelli

Bertram Derthona: Cannon 17, Gazzotti 9, Ambrosin 19, Tavernelli , D’Ercole 4, Fabi 1, Mascolo 13, Severini 1, Sanders 5, Morgillo. All. Ramondino

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)