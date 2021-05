Da Pasturana al Giro d'Italia

PASTURANA - Il sindaco e la figlia dell'ex primo cittadino: Pasturana al Giro d'Italia è decisamente ben rappresentata. Alla guida di una delle ammiraglie di Shimano, il team che ha l'assistenza tecnica alla corsa rosa (e in tutte le gare Rcs, alle Olimpiadi e ai Mondiali), c'è Massimo Subbrero, che governa il paese e pedala da quando è nato, team manager di Overall Cycling Team Tre Colli e già nella 'squadra' Shimano in alcune competizioni, ultima in ordine di tempo le 'Strade Bianche'.

Valeria Laguzzi, figlia di Angelo, anche lui bravo a coniugare vita amministrativa e bicicletta, è giudice internazionale e seguirà tutte le tappe in moto.

Anche loro, oggi, sulle strade della provincia. Tratto breve, 25 chilometri, nella seconda frazione, la Stupinigi - Novara, che attraverserà anche una piccola parte di Monferrato: in arrivo dall'Astigiano, i corridori entreranno in territorio alessandrino a Murisengo, poco dopo le 15. Transiteranno anche a Cerrina e località Castagnone e dopo lo svincolo per Pontestura saranno in territorio vercellese per l'ultima parte di una frazione adatta ai velocisti.

Occasione, per gli appassionati, per vedere la prima maglia rosa, il piemontese Filippo Ganna, il gigante che ha vinto ieri la cronometro a Torino.