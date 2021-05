De Marino ferma l'Hsl Derthona

TORTONA - Molte occasioni ma nessun gol nella sfida del 'Coppi' fra Hsl Derthona e Saluzzo: lo 0-0 finale premia più gli ospiti che hanno atteso i tortonesi cercando di colpire in ripartenza che non i leoni apparsi un po' stanchi. I padroni di casa partono forte collezionando tre calci d'angolo nei primi dieci minuti, sugli sviluppi dell'ultimo dei quali arriva la prima grande occasione con Emiliano che colpisce di testa da due passi su sponda di Lipani ma De Marino si supera e alza ancora oltre la traversa. Al 17' una verticalizzazione improvvisa di Lipani pesca l'inserimento di Spoto in area ma ancora De Marino riesce a chiudere lo specchio della porta alla punta tortonese, un minuto dopo invece è la sponda aerea di Varela a innescare Zerbo che prova l'esterno a giro sfiorando per pochi centimetri il 'sette' alla destra di De Marino immobile. Al 23' arriva anche la prima occasione per gli ospiti con Sardo che riesce ad arrivare al cross scavalcando Teti ma senza trovare nessuno pronto al tap-in nella porta vuota, cinque minuti dopo sull'asse Brumat-Spoto arriva anche un'altra chance per l'Hsl Derthona con il colpo di testa del numero dieci che fa esultare la tribuna ma è solo un'illusione ottica. Il Saluzzo non riesce a sfondare il muro difensivo casalingo e allora Sardo al 39' ci prova con un tiro dalla distanza che finisce sul fondo largo alla destra di Teti. Il portiere tortonese è ancora protagonista proprio all'ultimo minuto quando al termine di una progressione Tosi serve Soumahoro in area che perde l'attimo giusto per la conclusione e la palla finisce placida fra le mani di Teti in uscita con tempismo perfetto.

La ripresa si apre con una triangolazione che mette Varela solo davanti al portiere molto decentrato sulla sinistra ma la bandierina del guardalinee ferma tutto, poi sull'altro fronte un'altra iniziativa di Sardo semina il terrore in area tortonese con l'ultimo tocco di Serino fermato da Teti dopo una serie di ribattute: i cuneesi che protestano chiedendo il gol ma l'arbitro è di tutt'altra idea e il punteggio non si sblocca. Zichella si gioca la carta Gueye per Varela, ma è Zerbo a trascinarsi dietro tutta la difesa del Saluzzo prima di concludere a rete alto sulla traversa da fuori area. Al 16' ancora il numero 7 dell'Hsl Derthona colpisce al volo su cross di Lipani ma ancora un miracolo di De Marino gli nega la gioia del gol deviando oltre la porta. Al 23' da una punizione si ricostruisce l'asse Zerbo-Emiliano ma il colpo di testa del difensore questa volta finisce fra le braccia del portiere così come l'azione immediatamente successiva di Manasiev che è bravo a liberarsi al tiro a giro dal limite e sfortunato nel vederlo passare di un soffio sopra la traversa. Alla mezz'ora Teti deve superarsi per deviare in angolo una conclusione del neo entrato Gonella, cinque minuti dopo Gueye viene messo giù in area ma con ampi gesti Gai fa segno di proseguire. In pieno recupero accade l'incredibile: l'arbitro fischia un fallo al limite dell'area, poi indica il dischetto del rigore ma infine cambia idea e dopo avere espulso il portiere del Saluzzo concede solo la punizione: batte Zerbo ma la magia questa volta non riesce e la partita finisce a reti bianche.

HSL DERTHONA - SALUZZO 0-0

HSL DERTHONA (4-2-4): Teti; Brumat, Gjura, Emiliano, Gualtieri; Lipani (43' st Nsingi), Kanteh (26' st Mingiano); Zerbo, Spoto (33' st Andriolo), Varela (12' st Gueye), Manasiev. A disp. Rosti, Cattaneo, Tordini, Magné, De Simone. All. Zichella

SALUZZO (5-3-2): De Marino; Serino, Barale, Carli, Caldarola, Bedino; Soumahoro (43' st Clerici; 50' st Busano), Tosi (14' st Mazzafera), Maugeri; Sardo (29' st Gonella), Carrer (35' st Gaboardi). A disp. Arkaxhiu, Serra, Mancuso. All. Boschetto

ARBITRO: Gai di Carbonia

NOTE Espulso De Marino (50' st) per tocco di mano fuori area. Ammoniti Manasiev, Mingiano, Gjura; Maugeri, Carli. Calci d'angolo 7-6 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 0'; st 7'.