A Valenza autovelox per le vie giovedì e venerdì

VALENZA - Inizierà giovedì e venerdì a Valenza il servizio di controllo della velocità con autovelox di nuova generazione a cura della Polizia Locale, un'iniziativa che proseguirà nei mesi di maggio e giugno.

Le vie che saranno oggetto del controllo di velocità sono: viale Cellini, via dell’Artigianato, Circonvallazione Ovest, via Noce, viale Repubblica, via Camurati, viale Santuario, strada Pontecurone, strada Citerna, strada Solero, via Castagnone.