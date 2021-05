Alessandria, tra le peggiori stazioni ferroviarie

ALESSANDRIA - Omio, la piatTaforma online per la prenotazione dei viaggi (treni, aerei, bus), ha pubblicato la classifica delle 20 stazioni ferroviarie migliori d'Italia, selezionate tra quelle sulle 30 destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate (secondo i dati di prenotazione interni di Omio).

I fattori esaminati includevano la percentuale di partenze in orario, la presenza di servizi come toilette pubbliche, accessibilità, parcheggio, parcheggio per le biciclette, Wi-Fi gratuito etc, la posizione della stazione all'interno della città e la gamma di servizi disponibili a pochi passi dalla stazione.

LA CLASSIFICA

18esima su 20. Fanno peggio solo Genova PrinciPe e Milano Porta Garibaldi. Ma non è una consolazione. Ad Alessandria Il 90,7% dei treni è regionale e il punteggio "puntualità" è solo 75/100. Sono segnati 13 negozi, ma a trovarli aperti... Il punteggio "servizi" è addirittura zero. L'unica nota positiva è la distanza dal centro, solo 400 metri. In un punteggio da 0 a 100 la stazione, alla fine, totalizza 3,6.

La migliore in Italia è Santa Maria Novella a Firenze, poi Roma Termini e Napoli Centrale. Torino Posta Susa e Porta Nuova sono 10ma e 11sima. Milano C.le (15), Genova Brignole (16).