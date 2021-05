Librinfesta al via: in rete con il mondo

ALESSANDRIA - Librinfesta compie 18 anni, un gioco di squadra in rete con il mondo. Grandi ospiti per un grande classico; Pinocchio letto in tutte le lingue del mondo, con l’apertura del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.

Questo pomeriggio alle 18.30 - in diretta anche sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook - Librinfesta aprirà il programma, dopo i saluti istituzionali, dando spazio alla musica del Conservatorio di Alessandria con il contributo dei volontari di YOUth Connect, interpreti di una lettura di Pinocchio in tutte le lingue del mondo.

Due i brani eseguiti dal 'Vivaldi': "Nel Mucchio di Parole" (Piumini-Basevi) e "Trittico di Filastrocche" (Buccolo), grazie al Coro Le Piccole Voci, direttrice la maestra Angelica Lapadula, al pianoforte il maestro Luca Naclerio.

A seguire la storia di Pinocchio raccontata da giovani volontari internazionali. Lettori che provengono dai cinque continenti e che parlano lingue diverse, ma che in gruppo condividono la stessa passione per l’arte e il racconto. Sarà un grande gioco di squadra, illustrato dalle opere originali di giovani talenti artistici che si sono lasciati ispirare dalle avventure di quel piccolo bambino di nome Pinocchio: Lorenzo Lanfossi, Ludovica Gaetini, Matteo Pisu, Lorenzo Lupi, Marta Montella e Arianna Gastaldo.