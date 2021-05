Siap, confermato il segretario uscente Maurizio Arca

ALESSANDRIA - Venerdì scorso, 7 maggio 2021, presso il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Alessandria, in un’apposita tensostruttura allestita per l’occasione, si è svolto il 6° Congresso Provinciale del Sindacato di Polizia S.I.A.P.. Hanno partecipato all’evento il segretario nazionale S.I.A.P. Pietro Di Lorenzo e il segretario regionale S.I.A.P. del Piemonte e Valle d’Aosta Michele Cerviere, con i quali i delegati candidati hanno affrontato diverse tematiche di particolare interesse per le donne e gli uomini della Polizia di Stato sia a livello locale che nazionale.

I lavori sono poi proseguiti con l’elezione del segretario generale Provinciale del S.I.A.P. di Alessandria. All’unanimità è stato confermato il segretario uscente Maurizio Arca, il cui lavoro fin ora svolto ha trovato il consenso dei presenti. “Ringrazio i delegati per la fiducia dimostrata - ha detto Arca che si appresta a cominciare il suo secondo mandato - Il compito di rappresentante sindacale che, con passione, svolgo da diversi anni, l’ho sempre improntato sul dialogo e sul contatto diretto con i lavoratori, ma anche sulla fattiva collaborazione con l’Amministrazione e i rappresentati di tutte le altre sigle sindacali, puntando al raggiungimento di obiettivi fondamentali quali la salvaguardia della sicurezza e del benessere delle colleghe e dei colleghi ed alla tutela dei loro diritti. Proseguirò sicuramente su questa strada”.

Il congresso si è concluso con i saluti del Signor Questore di Alessandria, dottor Sergio Molino che nel suo intervento si è congratulato con il segretario Maurizio Arca per la rielezione ma soprattutto per la sua incessante, costruttiva e leale attività.