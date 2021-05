Quarta vittoria consecutiva per il basket, Omegna ko

SPORT - Quarta vittoria consecutiva per il CUSPO Basket che, sul parquet di Omegna, batte la Fulgor 67-63 e mette un sigillo importante per consolidare il proprio primato nel girone C di Promozione Maschile Piemontese. I biancoblu, nonostante le assenze di Botti, Riccino e Crozzolin vincono una battaglia di quaranta minuti ed ipotecano la vittoria che permette alla squadra capitanata da coach Panati di essere a punteggio pieno alla fine del girone di andata.

Partenza rallentata per gli universitari che vanno subito sotto 2-12 prima di agganciarsi alle bombe di Rovina che riportano i biancoblu in partita. Riccardo Ramenghi conferma la sua serata di grazia e trova il fondo della retina a più riprese. La bomba di Barberis regala al CUSPO un 14-7 di parziale che conclude il primo quarto sul 19 a 16 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto arriva la scossa: i cussini rientrano in campo con un piglio diverso rispetto al primo quarto. A trascinare la squadra ci hanno pensato prima i canestri di Meardi e Riva, poi una difesa sigillata con il trio di lunghi Palmesino - Campi - Imarisio a pulire qualsiasi pallone dai tabelloni. La Fulgor Omegna non molla grazie anche alle ottime percentuali dal tiro dei 6.75 m, da una difesa molto fisica e anche da un metro arbitrale molto permissivo. All’intervallo il parziale è CUSPO 36 – Omegna 33.

Il terzo quarto è molto nervoso con ben tre falli antisportivi fischiati e con un punteggio altalenante, che comunque vede sempre i mandrogni davanti anche se di soli 2 punti. Il terzo quarto si concludeva col risultato di 47 a 49.

Nell’ultimo quarto, i cussini sembrano in grado di scappare e scavare un solco perlomeno rassicurante arrivando anche a +8 con tre minuti da giocare, ma non è così. Sul -2 a 15 secondi dalla fine, gli omegnesi hanno l’ultima azione che, se monetizzata, può portare alla vittoria o all'overtime, ma la difesa attenta e una brutta scelta di tiro regalano due punti importantissimi alla compagine alessandrina. Prossimo impegno per i giocatori biancoblu, domenica 16 maggio, contro Sporting Club Borgomanero in trasferta al PalaCadorna, ore 21,15.

TABELLINO

Fulgor Omegna – CUS Piemonte Orientale 63-67 (19-16, 33-36, 47-49)

CUSPO Alessandria: Luccisano ne, Trombini, Barberis L 5, Rovina 15, Imarisio 2, Palmensino 13, Campi 6, Meardi 12, Riva 12, Mazzoglio 2, Conficoni ne, Moro. All. Panati Dir. Longhini