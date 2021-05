Ad Acqui nella giornata di ieri 4 nuovi positivi e 8 guariti

ACQUI TERME - In base ai dati comunicati dal Comune di Acqui Terme (che differiscono di una quindicina di unità rispetto a quelli riportati sul sito della Regione), alla giornata di ieri erano 44 i positivi al test Covid sul territorio comunale. Di questi, 7 sono attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia. Mercoledì 11 in città si sono registrati 4 nuovi casi e 8 guarigioni. Come dichiarato alcuni giorni fa dal sindaco Lucchini, «la situazione ad Acqui e nell'Acquese è ampiamente sotto controllo».

Sotto controllo e con tendenza al miglioramento nelle ultime settimane anche la situazione all'ospedale 'Monsignor Galliano', dove in base ai dati forniti dall'Asl alla mattinata di oggi si contavano 21 pazienti positivi al test, di cui 5 degenti nel reparto di terapia intensiva e 2 in attesa dei risultati del test.

Su tutto il territorio acquese si contanto all'incirca un'ottantina di contagiati (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio): unico caso anomalo quello del comune di Strevi, dove al momento si registrerebbero ancora una quindicina di positività.

Restano 16 i comuni "Covid free": Alice Bel Colle, Cassine, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Gamalero, Grognardo, Malvicino, Merana, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Prasco, Ricaldone, Sezzadio e Spigno Monferrato.