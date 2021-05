CasaPound: anche a Casale l'invito a Roma per la manifestazione contro il Governo

CASALE - Nella notte è comparso a Casale in strada Valenza in zona industriale, uno striscione-appello di CasaPound Italia. L'invito è partecipare alla manifestazione nazionale indetta dal partito di estrema destra per il 29 maggio prossimo.

«Come paese ci troviamo a dover affrontare, a distanza di un anno, un'emergenza che né l'attuale né il precedente Governo sono stati, o hanno voluto, affrontare - affermano in una nota - Mentre la crisi economica continua a mietere vittime, dal mondo politico, non arrivano risposte concrete e a pagare, come sempre, sono i cittadini. Per questo motivo, il 29 maggio saremo in piazza a Roma per ribadire a lacchè e camerieri di palazzo che esiste un'Italia che non si rassegna ad accettare supinamente decreti e misure senza senso e che si fonda su sangue, suolo e identità. Che si ricorda della forza delle sue genti, della sua storia e della sua cultura e che da questi pilastri vuole ripartire per tracciare un solco ed essere d'esempio, com'è sempre stata, per tutta Europa. Non siamo – conclude il comunicato di CasaPound – e non vogliamo essere il paese della pizza e del mandolino: siamo italiani e scegliamo di credere nella nostra Nazione e di combattere per essa».